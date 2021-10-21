Минобороны вернуло незаконно присвоенные земельные участки на 5,5 миллионов
Минобороны совместно с Минагрополитики возобновило право постоянного пользования 16-ю земельными участками на территории военного городка под Киевом.
Об этом сообщает пресс-служба Минагро.
"Продолжаем возвращать Минобороны земли оборонного назначения, которые были у него незаконно отобраны.
Так, на днях было возвращено в государственную собственность 2 га земли. Их незаконно присвоили частные лица, которые теперь должны ответить перед законом. Для понимания, эти земли оцениваются в 5,5 млн грн", - заявил министр агрополитики Роман Лещенко.
По его словам, теперь эти земли Минобороны будет использовать для реабилитации, оздоровления и отдыха военнослужащих и их семей, а также для проведения учений по боевой подготовке офицеров.
"Но и это не все. На территории этого военного городка есть еще ряд незаконно присвоенных земель. Этот вопрос, а также еще до десяти таких же жалоб сейчас рассматривает Антирейдерская комиссия Минюста", - добавил Лещенко.
Он добавил, что совместными усилиями уже вернули тысячи незаконно присвоенных гектаров земли Минобороны в Черкасской, Одесской, Львовской, Киевской областях.
Напомним:
Минагрополитики вернуло земли оборонного назначения в нескольких регионах Украины, на которые незаконно были оформлены имущественные права.
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Экономическая правда
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