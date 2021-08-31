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Государству вернули несколько земельных участков оборонного назначения – министр

Вторник, 31 августа 2021, 12:30
 
Роман Лещенко
фото: эп

Минагрополитики вернуло земли оборонного назначения в нескольких регионах Украины, на которые незаконно были оформлены имущественные права.

Об этом сообщил в Facebook министр агрополитики Роман Лещенко.

Он напомнил, что Минагрополитики, Госгеокадастр и Минобороны используют механизм обжалования в Антирейдерской комиссии Минюста, чтобы вернуть земли оборонного назначения, на которые незаконно были оформлены имущественные права.

"Есть несколько побед. Уже возвращенф такие участки на Львовщине, в Умани и в Одесской области.

На днях Минюст отменил решение о государственной регистрации по трем участкам на территории земель обороны в с. Вита-Почтовая Киевской области и с. Куяльник Одесской области. В вопросе нарушения прав Минобороны вокруг этих земель поставленыа твердая точка", - написал Лешенко.

По его словам, сейчас в министерстве готовят еще 10 жалоб к рассмотрению Антирейдерской комиссии относительно других участков.

Экономическая правда

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земля Минобороны Минагрополитики

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