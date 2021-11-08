Регулятор снова выкупил значительный объем валюты на межбанке

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Нацбанк в течение недели 1 – 5 ноября выкупил на межбанке 314,5 млн долларов, однако операций по продаже не совершал.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Из всего объема сделок по покупке валюты, 20 млн долл. НБУ выкупил по лучшему курсу (Matching), остальные – по единому.

В целом с начала года НБУ выкупил на рынке 2,7 млрд. дол., продал 246,6 млн. дол.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд дол., продал 3,89 млрд дол.

Напоминаем:

Нацбанк в течение недели 25 – 29 октября выкупил на межбанке 54,5 млн долларов, а также впервые с начала сентября продал 49,6 млн грн.

На межбанке предложение валюты преимущественно превышает спрос, позволяющий НБУ выкупать валюту в резервы. Как объяснили в регуляторе, прежде всего, ревальвация гривны связана с ростом объема украинского экспорта в условиях высоких цен на основные экспортные товары.

Нацбанк в течение недели 18 – 23 октября выкупил на межбанке 350,1 млн долларов, операций по продаже регулятор не совершал.

Международные резервы Украины в октябре выросли на 3,3% после стремительного падения в сентябре в результате выплат по госдолгу.

Экономическая правда