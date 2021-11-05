Рада обратилась к ООН по плану Украины по борьбе с климатическим изменениям

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Верховная Рада приняла обращение к ООН, в котором подтвердила стремление выполнить цели Парижского соглашения и обновление экологического законодательства.

Об этом известно с заседания ВРУ.

Обращение поддержал 271 народный депутат.

Так, Рада обратилась к Конференции ООН по изменению климата (СОР26) в поддержку глобальных целей по изменению климата.

В тексте парламентарии подтверждают намерение достичь целей Парижского соглашения, а именно сдержать рост средней глобальной температуры на уровне значительно ниже 2°C и прилагать усилия по ее ограничению до 1,5°C.

Кроме того, Украина настаивает на том, чтобы при подготовке официальных документов, в которых используется информация, предоставленная РФ, стороны Рамочной конвенции ООН об изменении климата неукоснительно придерживались положений резолюций Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины и ситуации с правами человека в АР Крым и г. Севастополь, Украина.

Депутаты свидетельствуют о намерении скорейшего создания и обновления законодательства по внедрению иерархии управления отходами, уменьшению выбросов парниковых газов, "зеленой" трансформации промышленности и прочего.

Также депутаты заявили о намерении ввести украинскую систему торговли квотами на выбросы парниковых газов, реформировать системы налогообложения выбросов парниковых газов и создать украинский климатический фонд, реформировать экологический контроль.

Обращение содержит ряд рекомендаций Кабмина. В частности, подготовить план реализации обновленного национально-определенного вклада в Парижское Соглашение, утвердить стратегию декарбонизации Украины и сроки ее выполнения.

А именно правительству рекомендовали подготовить план выполнения НСП в энергетике, промышленности, строительстве, транспорте, сельском и лесном хозяйстве и управлении отходами.

Кроме того, Рада просит КМУ утвердить стратегию декарбонизации Украины и сроки ее выполнения, подготовить план справедливой зеленой трансформации и уменьшение выбросов метана. Речь также идет о реформе управления лесами, в частности, утверждении Государственной стратегии управления лесами Украины до 2035 года.

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Главный климатический саммит COP26: почему это важно и итоги первого дня

Напоминаем:

На климатическом саммите COP26 в Глазго более 40 стран, среди которых Украина согласились постепенно отказаться от использования ископаемого угля.

Компании, владеющие 40% мировых активов, обязались удержать глобальное потепление ниже 1,5 градуса.

В ходе саммита СОР26 более 100 стран мира согласились с планом президента США Джо Байдена по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году.

Экономическая правда