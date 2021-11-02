На 30% за 10 років: понад 100 країн світу зобов'язались скоротити викиди метану 

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Під час саміту СОР26 понад 100 країн світу погодилися з планом президента США Джо Байдена щодо скорочення викидів метану на 30% до 2030 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Офіційну заяву щодо угоди оголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн та президент США Джо Байден.

Такий крок в адміністрації Байдена вважають найбільш спроможним допомогти у боротьбі з кліматичною кризою у короткотерміновій перспективі.

Серед 105 країн, які долучилися – країни ЄС, Британія, Україна. А також – Бразилія, що відповідальна за п’яту чатсину викидів метану в світі. Водночас немає серед переліку одних із чільних забрудників довкілля – Росії, Індії та Китаю.

Вперше план анонсували у вересні, і до старту СОР26 Штати намагалися зібрати якомога більше союзників. Зрештою, під час саміту в Глазго їх зібралось понад 100.

Байден планує зосередитися на скороченні викидів метану від газової та нафтопромисловості, які відповідальні за третину викидів метану у США. Також метан продукують сміттєзвалища, шахти та агропромисловість.

Метан поглинає значно 80 разів більше тепла, ніж вуглець (СО2), проте швидше розкладається. Відтак скорочення його в атмосфері може відносно швидко зменшити середню температуру планети.

План, що має назву Global Methane Pledge, зможе зробити планету прохолоднішою на 0,2 градуса до 2050 року за виконання цілі. Так, країни пообіцяли до 2030 року скоротити обсяг викидів метану на 30% відносно рівня 2020 року.

Понад 60 країн підписали угоду протягом останнього тижян – напередодні саміту.

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Економічна правда