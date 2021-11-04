Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась

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4 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16 – 26,18 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,16 - 26,18 гривни;

Евро – 30,19 – 30,21 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,15-26,32 гривни. Евро покупают по 30,14 гривни, продают по 30,44 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,20 – 26,30 гривни, евро – 30,17 – 30,32 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 5 копеек, установив его на 4 ноября на уровне 26,24 гривни.

4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 – 26,21 гривни.

3 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 – 26,27 гривни.

Экономическая правда