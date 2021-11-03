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Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

Середа, 3 листопада 2021, 17:20
 
unsplash

3 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,25 – 26,27 гривні;

Євро – 30,39 – 30,42 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,21 — 26,38 гривні. Євро купують за 30,23 гривні, продають за 30,55 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,25 – 26,33 гривні, євро – 30,31 – 30,41 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 3 листопада на рівні 26,29 гривні.

3 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,29 гривні.

2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,29 гривні.

Економічна правда

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