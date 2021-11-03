Всі розділи
Укр / Рус

Гривня знову зміцнюється до долара та євро

Середа, 3 листопада 2021, 20:15

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 листопада на рівні 26,24 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,36 грн (на 3 листопада – 30,49 гривні).

Нагадуємо:

3 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,29 гривні.

3 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась 3 листопада 2021, 17:20
Курс валют на 3 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 3 листопада 2021, 10:28
Офіційний курс гривні ослаб до євро 2 листопада 2021, 20:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!