Гривня знову зміцнюється до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 листопада на рівні 26,24 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,36 грн (на 3 листопада – 30,49 гривні).

Нагадуємо:

3 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,29 гривні.

3 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Економічна правда