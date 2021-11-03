Гривня знову зміцнюється до долара та євро
Середа, 3 листопада 2021, 20:15
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 листопада на рівні 26,24 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,36 грн (на 3 листопада – 30,49 гривні).
Нагадуємо:
3 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,29 гривні.
3 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua