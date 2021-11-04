Перед отставкой Любченко распустил Экспортно-кредитное агентство

Алексей Любченко фото: гнс

Министр экономики Алексей Любченко, которого Рада 3 ноября отправила в отставку, перед увольнением подписал приказы о досрочном прекращении полномочий всех 5 членов наблюдательного совета ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" и председателя правления общества Руслана Гашева.

Об этом сообщает пресс-служба Миэкономики.

"Причиной такого решения стала крайне неудовлетворительная деятельность общества и отсутствие реагирования на это со стороны членов наблюдательного совета.

Следовательно, учитывая состояние финансово-хозяйственной деятельности ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" и отсутствие действенных мер по улучшению соответствующих показателей, стратегии развития общества, министром было принято решение о досрочном прекращении полномочий также председателя правления общества Руслана Гашева", - заявили в министерстве.

Отмечается, что за год на руководящей должности (с 03.11.2020 - и.о. председателя правления, с 04.03.2021 - председатель правления) Русланом Гашевым "не были приняты меры, способствующие выполнению обществом возложенных на него законодательством полномочий по стимулированию украинских предприятий-экспортеров и соответственно увеличение экспорта".

"Обществом прекращена ​​работа по созданию таких продуктов как страхование экспортных кредитов портфельным методом и страхование факторинга.

До сих пор не заработала программа компенсации процентной ставки по экспортным кредитам, являющаяся одним из основных инструментов стимулирования деятельности отечественных предприятий", - подчеркивают в Минэкономики.

Отмечается, что за 9 месяцев 2021 года заключено 4 договора страхования и получен доход в размере только 116 тыс грн. В то же время расходы общества за это время достигли 19,5 млн грн.

"Министерством учтено нарушение руководящих принципов ОЭСР при назначении Руслана Гашева председателем правления общества.

Несмотря на то, что конкурс на назначение членов наблюдательного совета общества завершился 31 января 2021 года, назначение Руслана Гашева председателем правления общества 4 марта 2021 года состоялось путем принятия приказа Минэкономики", - добавили в ведомстве.

Там добавили, что готовят объявление о проведении конкурса на должности членов наблюдательного совета общества.

"В дальнейшем уже обновленный наблюдательный совет должен определить порядок проведения публичного конкурса на должность председателя правления общества и, с учетом руководящих принципов ОЭСР, провести его в соответствии с требованиями законности, прозрачности и честной конкуренции", - резюмировали в министерстве.

Напоминаем:

3 ноября на заседании Верховной Рады депутаты уволили с должностей трех министров: вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского, первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко и министра экологии Романа Абрамовского.

Верховная Рада 4 ноября поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность первого вице-премьерки - министра экономики.

Экономическая правда