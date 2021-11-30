Гривня на закрытии межбанка укрепилась

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30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 – 27,17 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,15 - 27,17 гривни;

Евро – 30,89 – 30,91 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,10-27,32 гривни. Евро покупают по 30,60 гривни, продают по 30,96 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,09 – 27,15 гривни, евро – 30,70 – 30,85 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 30 ноября на уровне 27,17 гривни.

30 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.

29 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.

Экономическая правда