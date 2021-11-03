Гривня снова укрепляется к доллару и евро
Среда, 3 ноября 2021, 20:15
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 4 ноября на уровне 26,24 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,36 грн (на 3 ноября – 30,49 гривни).
Напоминаем:
3 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,27 – 26,29 гривни.
3 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 – 26,27 гривни.
Экономическая правда
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