Гривня снова укрепляется к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 4 ноября на уровне 26,24 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,36 грн (на 3 ноября – 30,49 гривни).

Напоминаем:

3 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,27 – 26,29 гривни.

3 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 – 26,27 гривни.

Экономическая правда