Суд снова не применил "антиколомойский" закон по делу против Приватбанка

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Хозсуд Киева признал недействительным bail-in акций "ПриватБанка" по иску компании из группы Приват Игоря Коломойского.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка, судебный реестр.

Так, 1 ноября 2021 судья хозяйственного суда г. Киева Джарты В.В. удовлетворила иск ООО "Реватис". Оно судилось с "ПриватБанком", Минфином, а также Фондом гарантирования вкладов, НБУ и правительством.

Реватис просил признать недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций ПриватБанка (процедура bail-in) во время национализации Приватбанка в 2016 году.

Компания входит в группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В то же время "антиколомойский" закон №590-ІХ предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба, но делает невозможным признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка.

Также, сообщили в ПриватБанке, суд проигнорировал предписания ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Им четко установлен запрет на истребование акций банка проданных инвестору (в данном случае – государству).

Банк выразил обеспокоенность игнорированием судами указанных законов.

Напоминаем:

Речь идет о деле 910/17630/19, которое продолжается еще с 2019 года. Тогда суд первой инстанции (Хозяйственный суд Киева) также не применил "банковский" закон и добился признания процедуры bail-in недействительной.

В апелляции и кассации победили Приватбанк и Минфин: 27 октября Верховный Суд отклонил кассационную жалобу ООО Реватис.

Однако впоследствии дело было возвращено в Хозсуд.

В государственном Приватбанке "обеспокоены грубым игнорированием" Северным апелляционным хозсудом прямых обязательных к применению норм банковского закона (который еще называют "антиколомойским").

Экономическая правда