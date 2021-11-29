Кабмин назначил нового временного руководителя Госрезерва
Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Госрезерва на начальника управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета - главного бухгалтера агентства Лидию Казасскую.
Об этом говорится в распоряжении №1519-р от 29 ноября.
Перед этим правительство распоряжением №1516-р уволило с должности заместителя главы Госрезерва Никиту Барабаша, исполнявшего обязанности главы агентства - в связи с переходом на другую работу.
Также правительство распоряжением №1518-р признало утратившим силу распоряжение от 20 октября 2021 года о временном возложении на Барабаша исполнения обязанностей главы Госрезерва.
Распоряжением №1517-р Барабаша назначили заместителем председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства сроком на 5 лет.
Напомним:
18 октября 2021 года Кабмин восстановил в должности председателя Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого во исполнение решения суда.
Погорелого уволили 13 мая 2020 года по предложению экс-министра экономики Игоря Петрашко.
20 октября Кабинет министров еще раз уволил главу Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого, которого накануне восстановили в должности в связи с решением суда.
В то же время правительство возложило на заместителя председателя Госрезерва Никиту Барабаша временное исполнении обязанностей председателя - до назначения председателя в установленном порядке.
Экономическая правда
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