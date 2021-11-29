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Кабмин назначил нового временного руководителя Госрезерва

Понедельник, 29 ноября 2021, 20:10
 
ФОТО: AGROPOLIT.COM

Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Госрезерва на начальника управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета - главного бухгалтера агентства Лидию Казасскую.

Об этом говорится в распоряжении №1519-р от 29 ноября.

Перед этим правительство распоряжением №1516-р уволило с должности заместителя главы Госрезерва Никиту Барабаша, исполнявшего обязанности главы агентства - в связи с переходом на другую работу.

Также правительство распоряжением №1518-р признало утратившим силу распоряжение от 20 октября 2021 года о временном возложении на Барабаша исполнения обязанностей главы Госрезерва.

Распоряжением №1517-р Барабаша назначили заместителем председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства сроком на 5 лет.

Напомним:

18 октября 2021 года Кабмин восстановил в должности председателя Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого во исполнение решения суда.

Погорелого уволили 13 мая 2020 года по предложению экс-министра экономики Игоря Петрашко.

20 октября Кабинет министров еще раз уволил главу Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого, которого накануне восстановили в должности в связи с решением суда.

В то же время правительство возложило на заместителя председателя Госрезерва Никиту Барабаша временное исполнении обязанностей председателя - до назначения председателя в установленном порядке.

Экономическая правда

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Кабмин Госрезерв

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