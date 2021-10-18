Уволенного в прошлом году голову Госрезерва восстановили в должности
Председателя Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого восстановили в должности с 16 мая 2020 года.
Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров.
Согласно постановлению, в должности его восстановили во исполнение решения Шестого апелляционного суда. В решении говорится, что ответчиками по делу не было обосновано, какие именно действия Погорелого стали основанием для его увольнения с занимаемой должности.
Единственным основанием в суде видят смену премьер-министра и Министра экономики, что "указывает и свидетельствует об отсутствии применения индивидуального подхода и оценки именно поведения истца для применения такой меры в виде увольнения от занимаемой должности".
Таким образом суд отменил решение предыдущей инстанции (Окружного админсуда г. Киева). В течение 30 дней ответчики могут погадать кассацию в Верховный суд.
Погорелого уволили 13 мая 2020 года по предложению экс-министра экономики Игоря Петрашко.
Напоминаем:
В феврале прошлого года начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки главе Госрезерва.
Погорелого назначили председателем Государственного агентства резерва Украины 27 ноября 2019 года.
Экономическая правда
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