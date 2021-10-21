Кабмин повторно уволил восстановленного в должности главу Госрезерва

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Кабинет министров еще раз уволил главу Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого, которого накануне восстановили в должности в связи с решением суда.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1258-р от 20 октября.

"Уволить Погорелого Ярослава Андреевича с должности Председателя Государственного агентства резерва Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

В то же время правительство возложило на заместителя председателя Госрезерва Никиту Барабаша временное исполнении обязанностей председателя - до назначения председателя в установленном порядке.

Напомним:

Погорелого уволили 13 мая 2020 года по предложению экс-министра экономики Игоря Петрашко.

18 октября 2021 года Кабмин восстановил в должности председателя Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого во исполнение решения суда.

Экономическая правда