Кабмин повторно уволил восстановленного в должности главу Госрезерва
Кабинет министров еще раз уволил главу Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого, которого накануне восстановили в должности в связи с решением суда.
Об этом говорится в распоряжении правительства №1258-р от 20 октября.
"Уволить Погорелого Ярослава Андреевича с должности Председателя Государственного агентства резерва Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
В то же время правительство возложило на заместителя председателя Госрезерва Никиту Барабаша временное исполнении обязанностей председателя - до назначения председателя в установленном порядке.
Напомним:
Погорелого уволили 13 мая 2020 года по предложению экс-министра экономики Игоря Петрашко.
18 октября 2021 года Кабмин восстановил в должности председателя Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого во исполнение решения суда.
Экономическая правда
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