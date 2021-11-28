Главу Экспортно-кредитного агентства, которого перед отставкой уволил Любченко, вернули на должность

Министерство экономики вернуло на должность главы "Экспортно-кредитного агентства" Руслана Гашева, которого предыдущий глава ведомства Алексей Любченко уволил перед своей отставкой.

Об этом говориться в системе smida, передает финклаб.

Отмечается, что 24 ноября Минэкономики прекратило полномочия и. председателя правления ЭКА Вячеслава Попова, занимавшего ее со 2 по 23 ноября 2021 года после увольнения Гашева.

И в тот же день назначило и. главы правления ЭКА Руслана Гашева с 24 ноября.

Напоминаем:

3 ноября на заседании Верховной Рады депутаты уволили с должностей трех министров: вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского, первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко и министра экологии Романа Абрамовского.

Верховная Рада 4 ноября поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность первого вице-премьерки - министра экономики.