Курс валют на следующую неделю: гривня продолжает обесцениваться
Пятница, 26 ноября 2021, 19:35
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 27,10 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,58 грн (на 26 ноября – 30,34 гривни).
Напоминаем:
26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 – 27,11 гривни.
26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.
Экономическая правда
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