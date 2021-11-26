Курс валют на следующую неделю: гривня продолжает обесцениваться

Виртуальная зависимость: как подростков "кидают на деньги" в Интернете и что делать родителям Каждый день тысячи школьников тратят деньги в компьютерных играх, а их родители могут даже об этом не догадываться. На что подростки тратят средства в интернете и как от этого уберечься?(укр)

Людей вынуждают возвращать субсидии. Что происходит и как не потерять десятки тысяч гривень Государство может лишить граждан субсидий и вынудить их вернуть полученные средства в бюджет. Как часто такое бывает, на чью сторону становится правосудие и есть ли смысл в таких случаях судиться с государством. (укр)