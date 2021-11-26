Зеленский прокомментировал возможность отставки главы НБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что речь пока не идет об отставке главы НБУ Кирилла Шевченко, однако не ответил, не изменится ли ситуация через месяц.

Об этом он рассказал во время пресс-брифинга 26 ноября.

"На сегодняшний день я считаю, что это правильно, но... через месяц, не могу так сразу сказать", - ответил Зеленский на вопрос относительно того, останется ли Шевченко главой центробанка.

Он прокомментировал также обязательства по новому меморандуму с Международным валютным фондом по улучшению профессиональной способности департаментов, отвечающих за банковский надзор.

Появление такого пункта есть следствием громких отставок в Нацбанке. Сразу после волны отставок Financial Times сообщила о возможной замене Шевченко на должности главы НБУ.

Сам Зеленский заявил, что "не имеет права вмешиваться в операционную работу НБУ, руководства НБУ, и в принципе не имею права нарушать независимость Нацбанка".

В своем вопросе журналист Bloomberg Владимир Вербяный отметил, что летом президент встречался с бывшими работниками регулятора.

"И даже когда я вмешивался в ситуацию, когда ко мне обращались люди с проблемой, я должен ответить, или хотя бы помочь – потушить временно пожар. Я считаю, что то, что я сделал – я погасил временный пожар, который привел не к смене руководства НБУ, а к стабилизации ситуации с курсом и подписанию меморандума с МВФ и получением транша", – за

Читайте больше о меморандуме с МВФ: Запоздавший транш. Что власти пообещали МВФ за 2,2 миллиарда долларов

Напоминаем:

Летом сообщалось, что главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко может грозить отставка.

Накануне стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования в полном составе подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

Дана Гордийчук, ЭП