Google заплатит в Ирландии 245 миллионов долларов налогов "задним числом"

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"Дочка" Alphabet Inc Google Ireland заявила, что заплатит ирландским органам власти 218 млн евро (245 млн долл) налога на прибыль задним числом.

Об этом идет речь в последнем финансовом отчете компании, пишет Bloomberg.

"Компания согласилась решить некоторые налоговые вопросы, связанные с предыдущими годами", - заявляет Google Ireland в документах, поданных ирландскому регулятору в четверг.

Агентство добавляет: информация о выплате появилась в финансовом отчете за прошлый год, который закончился 31 декабря 2020 года, но компания заявила, что соглашения достигли "по окончании года", то есть задним числом.

"Google отслеживает изменения в глобальной налоговой реформе, которая может привести к увеличению ставки корпоративного налога в будущем", - также заявили в компании.

Напомним:

Ирландия объявила, что присоединится к международному соглашению, устанавливающему налоги на прибыль транснациональных корпораций по минимальной ставке 15 процентов. Штаб-квартиры в стране имеют Google, Apple и Facebook.

В последние несколько десятилетий Ирландия служила налоговым убежищем для многих крупных технологических компаний благодаря низкой ставке налога.

Корпорации обычно создают ирландские дочерние компании своих компаний, лицензирующие их интеллектуальную собственность, за которые дочернее предприятие выплачивает роялти.

По данным Американской торгово-промышленной палаты Ирландии, в Ирландии работают около 800 американских компаний, где трудится около 180 тыс человек.

Группа из 130 стран, представляющая более 90% мирового ВВП, предварительно одобрила введение глобального минимального налога для корпораций. Подписание принципиального соглашения министрами финансов стран Большой двадцатки ожидается на следующей неделе на встрече в Венеции.

Экономическая правда