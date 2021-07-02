130 стран согласились ввести глобальный 15%-ный налог для корпораций

Группа из 130 стран, представляющая более 90% мирового ВВП, предварительно одобрила введение глобального минимального налога для корпораций. Подписание принципиального соглашения министрами финансов стран Большой двадцатки ожидается на следующей неделе на встрече в Венеции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Организации экономического сотрудничества и развития (OECP).

Ожидается, что глобальный минимальный налог в 15% принесет до 150 млрд долл дополнительных налогов ежегодно.

"Малая группа стран еще не присоединилась к этому плану", - заявили в OECP. В частности, Венгрия и Ирландия, которые привлекли в свою экономику некоторые из крупных мировых компаний благодаря низким налогам.

В то же время согласились с условиями Индия, Китай и Турция, которые ранее сомневались.

Для введения правил распределения доходов и минимального налога еще должны принять законы и нормативные акты.

К октябрю этого года планируется завершение технической работы, ввести новую систему планируют с 2023 года.

Напоминаем:

Министры финансов стран Большой семерки 5 июня заявили об обязательстве "применять глобальный минимальный налог в не менее 15 процентов для каждой страны".

Этот шаг направлен на то, чтобы транснациональные корпорации - особенно технологические гиганты - не имели в будущем возможности получать большие прибыли в одних странах и платить с них низкие налоги в других.

Принятие этого глобального налогового изменения инициировала администрация президента США Джо Байдена.

Таким образом США хотят ограничить возможность транснациональных концернов использовать преимущества налоговых систем для увеличения своих доходов, особенно в период пандемии коронавируса, которая ослабила экономики во всем мире.

Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал принятое решение "историческим", а также назвал это "налоговой революцией".

Экономическая правда