В "Укроборонпроме" анонсировали сотрудничество с Airbus по вертолетной программе
Государственный концерн "Укроборонпром" анонсировал начало сотрудничества с Airbus по вертолетной программе.
Об этом заявил гендиректор госконцерна Юрий Гусев во время форума "Большая стройка: авиация и туризм", передает "Интерфакс-Украина".
"Мы спланировали определенные совместные действия вместе с Airbus и не только в вопросах создания национальной авиакомпании, но также сотрудничество по направлению вертолетной программы.
Кроме того, рассматривается создание сервисного центра, который мы обсуждаем с нашими партнерами", – сказал Гусев.
В то же время, вице-президент по развитию Airbus Жак Гарег заявил, что контракт с МВД позволил компании развивать дальнейшее сотрудничество, в том числе относительно сервисной поддержки в Нежине и развития учебной школы в Кременчуге.
Он добавил, что Airbus будет нуждаться в партнерах в Украине.
"Один из больших вызовов перед нами – это продолжение обслуживания нашего направления. И нам нужны будут партнеры в Украине. Мы должны усиливать это сотрудничество в направлении веротлетов", – резюмировал Гарег.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине появится национальный авиаперевозчик Ukrainian national airlines (UNA) – Украинские национальные авиалинии.
Министерство инфраструктуры и Airbus подписали меморандум о взаимопонимании по национальному авиаперевозчику.
Согласно тексту меморандума по Airbus, в частности, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220), 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); 4 широкофюзеляжных самолета (типа А330/350).
Верховная Рада приняла за основу законопроект №6298, предусматривающий выделение из госбюджета-2021 2,5 млрд на дороги, инфраструктурную субвенцию и на национального авиаперевозчика.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua