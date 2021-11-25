В "Укроборонпроме" анонсировали сотрудничество с Airbus по вертолетной программе

фото с сайта концерна

Государственный концерн "Укроборонпром" анонсировал начало сотрудничества с Airbus по вертолетной программе.

Об этом заявил гендиректор госконцерна Юрий Гусев во время форума "Большая стройка: авиация и туризм", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы спланировали определенные совместные действия вместе с Airbus и не только в вопросах создания национальной авиакомпании, но также сотрудничество по направлению вертолетной программы.

Кроме того, рассматривается создание сервисного центра, который мы обсуждаем с нашими партнерами", – сказал Гусев.

В то же время, вице-президент по развитию Airbus Жак Гарег заявил, что контракт с МВД позволил компании развивать дальнейшее сотрудничество, в том числе относительно сервисной поддержки в Нежине и развития учебной школы в Кременчуге.

Он добавил, что Airbus будет нуждаться в партнерах в Украине.

"Один из больших вызовов перед нами – это продолжение обслуживания нашего направления. И нам нужны будут партнеры в Украине. Мы должны усиливать это сотрудничество в направлении веротлетов", – резюмировал Гарег.