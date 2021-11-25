Налоговая получила нового временного руководителя

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Обязанности главы Государственной налоговой службы 25 ноября возложили на Михаила Титарчука.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1503-3 от 25 ноября.

Титарчук является заместителем главы ГНС с января 2020 года, в апреле 2020 года исполнял обязанности главы налоговой.

Работал в правительстве Гройсмана замминистра Кабмина Александра Саенко в 2016 году, после чего перешел в Минэкономразвития на должность замминистра. Там Титарчук проработал три года до сентября 2019 года.

С тех пор успел неделю поработать в Государственной фискальной службе и перейти в Налоговую, где работает до сих пор.

В 2015-16 годах работал главой райгосадминистрации Белгорода-Днестровского.

До этого работал в международных компаниях в сферах логистики и авиации. В 2004-2007 годах работал на госпредприятии подчинения Минобороны.

Читайте также интервью ЭП с бывшим и.о. ГНС Евгением Олейниковым: Кто покрывает "скрутки", к чему готовиться ФЛП с 1 января и что не так с налоговой амнистией. Интервью с председателем Налоговой

Напоминаем:

Кабмин отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность Председателя Государственной налоговой службы Украины.

Накануне Верховная Рада проголосовала за отставку первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко.

Этому предшествовали обыски НАБУ и СБУ у двух должностных лиц в связи с расследованием дела по налоговым скруткам и уклонением от уплаты налогов.

Собеседник ЭП из "Слуг Народа" также рассказал, что Любченко, когда возглавлял Налоговую (апрель 2020 – май 2021), покрывал проведение "скруток". Это частично подтверждает отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады, выявленные в котором нарушения, касаются, в частности, периода, когда главным налоговиком являлся именно Любченко.

По словам собеседника, бывший глава ГНС и после этого продолжал покрывать "скрутки", но уже не своими руками. И.о. главы ГНС с мая стал Евгений Олейников. Разные собеседники указывают на "теплые отношения" этих должностных лиц.

Экономическая правда