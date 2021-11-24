Курс гривни приближается к 27 за доллар

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 25 ноября на уровне 26,93 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,17 грн (на 24 ноября – 30,24 гривни).

Напоминаем:

24 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 – 26,94 гривни.

24 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 – 27,00 гривни.

Экономическая правда