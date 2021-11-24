Курс гривни приближается к 27 за доллар
Среда, 24 ноября 2021, 19:35
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 25 ноября на уровне 26,93 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,17 грн (на 24 ноября – 30,24 гривни).
Напоминаем:
24 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 – 26,94 гривни.
24 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 – 27,00 гривни.
Экономическая правда
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