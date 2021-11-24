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Украина получила 700 млн долларов от МВФ – НБУ

Среда, 24 ноября 2021, 15:58

Украина получила второй транш в 700 млн. долларов в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СДР (эквивалент 699 млн долл. США)", - сообщил он.

Глава НБУ отметил, что эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке и увеличат международные резервы.

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МВФ

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