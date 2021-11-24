Украина получила 700 млн долларов от МВФ – НБУ
Среда, 24 ноября 2021, 15:58
Украина получила второй транш в 700 млн. долларов в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.
"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СДР (эквивалент 699 млн долл. США)", - сообщил он.
Глава НБУ отметил, что эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке и увеличат международные резервы.
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