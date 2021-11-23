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Ліквідація ДФС, призначення глави САП: Гетманцев розповів деталі меморандуму із МВФ

Вівторок, 23 листопада 2021, 14:10
 
фото: рбк-україна

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що одним із структурних маяків меморандуму України з МВФ є завершення до кінця листопада процесу відбору і призначення керівника САП і забезпечення її автономії.

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Більше того, меморандум містить намір "продовжити захищати вразливі верстви населення через достатні асигнування на соціальні програми". Маються на увазі субсидії. Не те що підвищення тарифів немає, навпаки - є заходи, спрямовані на підтримку населення в період підвищення світових цін на газ", - заявив нардеп.

За його словами, меморандум також передбачає ухвалення "ресурсного" законопроєкту №5600, покращення адміністрування акцизів, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з продажу нерухомості та рентної плати.

Гетманцев додав, що меморандум із Фондом містить норму про "покращення адміністрування податків" та мінімізацію можливостей для зловживань, зокрема покращення адміністрування акцизів та ПДФО з продажу об'єктів нерухомості.

"Україна, згідно з меморандумом, має намір "закрити податкові лазівки, пов'язані з операціями з нерухомістю, та покращити оцінку бази оподаткування для податку на прибуток підприємств та рентних платежів", - сказав голова комітету.

"Меморандум передбачає намір України знизити дефіцит держбюджету до 3,5% ВВП (держбюджет на 2021 рік передбачає дефіцит у 5,5%), але це вже закладено у проєкт бюджету на 2022 рік.

Крім того, Україна висловила намір у відповідь на нещодавнє підвищення цін на газ запровадити прозорі заходи захисту незахищених верств населення, зміцнення фінансового стану підприємств теплової комунальної енергетики", - додав він.

Меморандум також передбачає продовження впровадження пенсійної реформи, каже Гетманцев.

Також Україна зобов'язується оприлюднити результати аудиту Фонду боротьби з COVID-19 до кінця цього року.

Крім цього, серед намірів України - запуск Бюро економічної безпеки та ліквідація до кінця грудня цього року ДФС.

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Рада МВФ Україна

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