Маск продал акций Tesla еще на 1,05 миллиарда долларов

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Американский миллиардер Илон Маск продал еще 934 тысяч акций компании Tesla на 1,05 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Маск продал еще 934 091 акцию производителя электромобилей на сумму 1,05 млрд долларов после того, как использовал опцион на покупку 2,15 миллиона акций, свидетельствуют документы регулятора.

"Самый богатый человек мира Маск написал 6 ноября в Twitter, что продаст 10% своих акций, если пользователи платформы это одобрят. Большинство из них согласились на продажу.

С тех пор он продал 9,2 миллионов акций на сумму 9,9 миллиарда долларов. Во вторник Маск продал 934 091 акцию, чтобы выполнить обязательства по налогам, связанным с использованием опционов на акции", - пишет агентство.

Напомним:

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около 5 миллиардов долларов.

Как пишет WSJ, Маск продал акции по выполнению налоговых обязательств, связанных с реализацией опционов на них.

Акции Tesla на торгах 8 ноября упали после того, как подписчики основателя компании Илона Маска проголосовали за продажу 10% его доли.

Основатель Tesla Илон Маск объявил о дополнительной продаже акций производителя электромобилей на сумму около 687 млн ​​долларов.

СEO Tesla Илон Маск продал акции компании еще на 930 млн долларов для покрытия опциона на акции.

Экономическая правда