Местные власти заявили о нехватке "льготного" газа для отопительного сезона

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Ассоциация городов Украины заявила, что "Нафтогаз" отказывается корректировать объем поставок газа по льготной цене для теплоснабжения, и просит вмешаться правительство.

Об этом АГУ сообщила на своем сайте.

Ранее местные власти, "Нафтогаз" и правительство подписали меморандум о неизменных ценах на тепло для населения в течение отопительного сезона. За ним "Нафтогаз" продает определенный объем газа предприятиям теплоснабжения на нужды населения по установленной цене в 7,42 грн/кубометр.

Однако в Ассоциации городов заявили, что НАК самостоятельно определил объемы поставок такого "льготного" природного газа. В то же время, в отдельные периоды прохождения отопительного сезона таких объемов может оказаться недостаточно, заявили в Ассоциации.

В частности, это связано с тем, что отопительный сезон во многих населенных пунктах начался гораздо раньше, чем в предыдущие периоды. "Нафтогаз" отказался корректировать установленные объемы потребления природного газа.

Как следствие, в октябре предприятия должны были использовать для централизованного тепло- и горячего водоснабжения потребителей и бюджетных учреждений газ по рыночным ценам от 25 грн за 1 куб метр и выше. Города заявили, что это нарушение меморандума.

"Таким образом, предприятия теплоснабжения, не имея возможности откорректировать тарифы на коммунальные услуги, несут убытки, источники для возмещения которых ни у них, ни у органов местного самоуправления нет", - сообщает АМУ.

Для решения проблемы Ассоциация городов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой "способствовать проведению НАК "Нафтогаз Украины" перерасчетов объема природного газа для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений".

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Экономическая правда