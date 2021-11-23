Курс валют: гривня подешевела к доллару еще на 20 копеек
Вторник, 23 ноября 2021, 19:45
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 24 ноября на уровне 26,86 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,24 грн (на 23 ноября – 30,06 гривни).
Напоминаем:
23 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 – 26,77 гривни.
23 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,85 – 26,87 гривни.
Экономическая правда
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