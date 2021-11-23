Курс валют на 23 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
23 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 – 26,77 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:20 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,80 – 26,82 гривні;
Євро – 30,14 – 30,17 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,70 — 26,95 гривні. Євро купують за 29,94 гривні, продають за 30,31 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,95 – 26,99 гривні, євро – 30,13 – 30,30 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 23 листопада на рівні 26,66 гривні.
22 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 – 26,66 гривні.
22 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 – 26,77 гривні.
Економічна правда
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