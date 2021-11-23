Курс гривни ослаб на закрытии межбанка

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23 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,85 – 26,87 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,85 - 26,87 гривни;

Евро – 30,20 – 30,22 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,75-27,03 гривни. Евро покупают за 30,04 грн, продают за 30,41 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,86 – 26,98 гривни, евро – 30,20 – 30,36 гривни.

Напоминаем:

23 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 – 26,77 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 9 копеек, установив его на 23 ноября на уровне 26,66 гривни.

Экономическая правда