Всі розділи
Укр / Рус

Курс гривні до долара продовжує знижуватися

Понеділок, 22 листопада 2021, 19:30

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 23 листопада на рівні 26,66 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,06 грн (на 22 листопада – 29,98 гривні).

Нагадуємо:

22 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 – 26,66 гривні.

22 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 – 26,77 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на закритті міжбанку ослабла 22 листопада 2021, 17:30
Курс валют на 22 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 22 листопада 2021, 10:55
Курс гривні почав тиждень з ослаблення 22 листопада 2021, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!