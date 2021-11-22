Курс гривні до долара продовжує знижуватися
Понеділок, 22 листопада 2021, 19:30
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 23 листопада на рівні 26,66 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,06 грн (на 22 листопада – 29,98 гривні).
Нагадуємо:
22 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 – 26,66 гривні.
22 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 – 26,77 гривні.
Економічна правда
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