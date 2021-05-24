В этом сезоне Украина может собрать 100 млн тонн урожая зерновых и масличных, ожидается рост урожая озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя и, возможно, сои.

Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Если количество осадков будет на том уровне, как мы видим в мае, то и по сои у нас также будет прирост", - добавил министр.

По его словам, своевременное выполнение аграриями комплекса весенне-полевых работ позволяет оценивать объемы урожая в нынешнем сезоне с "здоровым оптимизмом".

"Мы имеем все предпосылки к установлению в этом году абсолютного рекорда - урожая зерновых и масличных культур (на уровне - ред.) 100 млн тонн", - сказал министр на пресс-конференции.

Ранее Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценила рост потенциального урожая зерновых и масличных в 2021/2022 маркетинговом году на 14,5% по сравнению с 2020/2021 МГ - до 96,25 млн тонн в связи с хорошей зимовкой озимых культур и благоприятными погодными условиями.

Напомним:

В марте 2021 ода в Минэкономики заявляли, что урожай зерновых в Украине в этом году ожидается на уровне 75 млн тонн, это - показатель уровня 2019 года, что остается рекордным объемом урожая.