Україна продовжує збирати рекордний врожай – Мінагро

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Українські аграрії вже зібрали 45,7 мільйона тонн зернових та зернобобових з 10,4 мільйона гектарів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Продовжується збирання зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 10,4 млн га при врожайності 43,9 ц/га, намолочено 45,7 млн тонн зерна", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, станом на 17 вересня намолочено 33 млн тонн пшениці, 10,2 млн тонн ячменю, 582 тис. тонн гороху. Лідером по намолоту зерна на 17 вересня була Одещина, де зібрали понад 4,35 млн тонн зерна, а по урожайності – Хмельниччина із показником 60,3 ц/га.

Крім того, зібрано близько 2,9 млн тонн насіння ріпаку з площі 1 млн га при врожайності 28,6 ц/га. Найвища врожайність культури спостерігається у Тернопільській (37,2 ц/га) та Хмельницькій (35 ц/га) областях.

Також сільгоспвиробники 10-ти областей розпочали збирання кукурудзи. Аграрії 20-ти областей проводять збирання гречки, якої намолочено 62,6 тис. тонн при урожайності 13,4 ц/га, а у Донецькій та Харківській області її збирання вже закінчили.

За інформацією міністерства, сільгоспвиробники 18 областей проводять збирання проса, у Донецькій, Луганській, Сумській, Тернопільській та Херсонській областях його збирання вже закінчили. Аграрії Вінницької, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської та Чернівецької областей розпочали копати цукрові буряки, яких вже накопано 506 тис. тонн при урожайності 477,4 ц/га.

Практично в усіх областях розпочали збирати соняшник, який вже зібрано із 1,1 млн га (17% до прогнозу) при урожайності 21,2 ц/га. А у 16-ти областях вже розпочали збирання сої.

За даними Мінагрополітики, станом на 13 вересня в Україні засіяно 775 тис. га озимим ріпаком (75% до прогнозу), 356 тис. га – озимими зерновими (5% до прогнозу). Зокрема, пшеницею засіяно 331 тис. га (5% до прогнозу) у 17 областях, ячменем – 10 тис. га (1% до прогнозу) у 12 областях, житом – 15 тис. га (9% до прогнозу) у 5 областях.

Економічна правда