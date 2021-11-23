Ликвидация ГФС, назначение главы САП: Гетманцев рассказал детали меморандума с МВФ

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Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что одним из структурных маяков меморандума Украины с МВФ является завершение до конца ноября процесса отбора и назначения руководителя САП и обеспечения его автономии.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Более того, меморандум содержит намерение "продолжить защищать уязвимые слои населения через достаточные ассигнования на социальные программы". Имеются в виду субсидии. Не то что повышения тарифов нет, наоборот - есть меры, направленные на поддержку населения в период повышения мировых цен на газ" , – заявил нардеп.

По его словам, меморандум также предусматривает принятие "ресурсного" законопроекта №5600, улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по продаже недвижимости и рентной плате.

Гетманцев добавил, что меморандум с Фондом содержит норму об "улучшении администрирования налогов" и минимизации возможностей для злоупотреблений, в частности, улучшении администрирования акцизов и НДФЛ по продаже объектов недвижимости.

"Украина, согласно меморандуму, намерена "закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку налогооблагаемой базы для налога на прибыль предприятий и рентных платежей", - сказал председатель комитета.

"Меморандум предусматривает намерение Украины снизить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП (госбюджет на 2021 год предусматривает дефицит в 5,5%), но это уже заложено в проект бюджета на 2022 год.

Кроме того, Украина выразила намерение в ответ на недавнее повышение цен на газ ввести прозрачные меры по защите незащищенных слоев населения, укрепление финансового состояния предприятий тепловой коммунальной энергетики", - добавил он.

Меморандум также предусматривает продолжение введения пенсионной реформы, говорит Гетманцев.

Также Украина обязуется обнародовать результаты аудита Фонда по борьбе с COVID-19 до конца этого года.

Кроме того, среди намерений Украины - запуск Бюро экономической безопасности и ликвидация до конца декабря этого года ГФС.

Напоминаем:

Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов.

Украина и Международный валютный фонд 18 октября достигли согласия на уровне персонала по первому пересмотру программы Stand-By.