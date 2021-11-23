ГарПок просит "мировую" по поводу взыскания 4 миллиардов Энергоатомом

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Государственный "Гарантированный покупатель" просит мирного урегулирования ситуации по взысканию "Энергоатомом" 4 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Гарпока.

Отмечается, что 22 ноября и.о. директора ГарПока Вадим Улида обратился к главе "Энергоатома" Петру Котину с предложением провести переговоры и урегулировать спорные вопросы.

ГарПок заявляет, что принял все зависимые от него меры для погашения большей части долга за электроэнергию периодов 2020 года. В то же время, НАЭК "Энергоатом" инициировала судебные иски по взысканию средств с Гарантированного покупателя.

22 ноября Северный апелляционный хозсуд принял решение в пользу НАЭК "Энергоатом". Предметом иска является взыскание более 4 млрд грн. В Гарантированном покупателе считают, что принудительное взыскание долга ставит под угрозу выполнение специальных обязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для населения.

На госпредприятии пояснили, что в случае принудительного взыскания 4 млрд. грн. могут быть списаны средства, предназначенные для оплаты поставщикам универсальных услуг в рамках ПСО. Также решение может затронуть финансы, предназначенные для расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Напоминаем:

Государственный "Гарантированный покупатель" получил и выплатил 30 апреля последний миллиард средств, полученных от Укрэнерго – расчеты с зеленой генерацией за 2020 год составляют 66%.

Тогда в рамках выделенного Укрэнерго кредита средства были распределены поровну между производителями из ВИЭ и ГП "НАЭК "Энергоатом" согласно установке НКРЭКУ.

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" в сумме до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

Экономическая правда