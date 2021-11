Samsung построит в Техасе завод по производству микросхем за 17 млрд долларов – WSJ

unsplash

Корейский техногигант Samsung Electronics Co. планирует построить завод по производству микросхем в Тейлоре (штат Техас, США) стоимостью примерно 17 млрд долларов – администрация Байдена настаивает на расширении производства полупроводников в США.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что официальное объявление может появиться во вторник.

Издание пишет, что губернатор Техаса Грег Эбботт должен сделать "экономическое объявление" во вторник в 17:00 по местному времени.

Еще в сентябре комиссары округа Уильямсон и городской совет Тейлора единогласно проголосовали за то, чтобы Samsung вошел в проект.

Чиновники заявили, что проект станет "крупнейшим объектом, уплачивающим налоги в Техасе", и даст 1800 рабочих мест в этом районе и от 6500 до 10 000 строительных работ.

"Инвестиции Samsung в размере 17 миллиардов долларов преследуют цель строительства завода по производству полупроводников площадью более 1000 акров", - говорится в сообщении.

Издание CBS Austin обратилось к власти города Тейлор за комментарием и получило такой ответ: "Спасибо, что обратились. Пока у нас нет комментариев".

Начало производства микросх не ожидается до конца 2024 года. По данным СМИ, власти города предложили Samsung ряд льгот, чтобы компания разместила производство именно в Тейлоре.

Напоминаем:

Во время карантинных ограничений, вызванных пандемией, техиндустрия испытала бурный спрос на ноутбуки и планшеты, что стало одной из причин нехватки полупроводников в мире. Дефицит также усугубили санкции против китайских техкомпаний и закрытие заводов из-за локдауна.

В частности, из-за нехватки чипов, Hyundai объявил о временном закрытии завода в Корее – аналогичные решения ранее приняли Honda Motor Co Ltd и General Motors Co в отношении заводов в Северной Америке.

Мировой дефицит полупроводников сохранится до 2022 года, однако к середине года ситуация может улучшиться на фоне доступности большего объема поставок, прогнозируют в J.P. Morgan.

Экономическая правда