Samsung построит в Техасе завод по производству микросхем за 17 млрд долларов – WSJ
Корейский техногигант Samsung Electronics Co. планирует построить завод по производству микросхем в Тейлоре (штат Техас, США) стоимостью примерно 17 млрд долларов – администрация Байдена настаивает на расширении производства полупроводников в США.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что официальное объявление может появиться во вторник.
Издание пишет, что губернатор Техаса Грег Эбботт должен сделать "экономическое объявление" во вторник в 17:00 по местному времени.
Еще в сентябре комиссары округа Уильямсон и городской совет Тейлора единогласно проголосовали за то, чтобы Samsung вошел в проект.
Чиновники заявили, что проект станет "крупнейшим объектом, уплачивающим налоги в Техасе", и даст 1800 рабочих мест в этом районе и от 6500 до 10 000 строительных работ.
"Инвестиции Samsung в размере 17 миллиардов долларов преследуют цель строительства завода по производству полупроводников площадью более 1000 акров", - говорится в сообщении.
Издание CBS Austin обратилось к власти города Тейлор за комментарием и получило такой ответ: "Спасибо, что обратились. Пока у нас нет комментариев".
Начало производства микросх не ожидается до конца 2024 года. По данным СМИ, власти города предложили Samsung ряд льгот, чтобы компания разместила производство именно в Тейлоре.
Напоминаем:
Во время карантинных ограничений, вызванных пандемией, техиндустрия испытала бурный спрос на ноутбуки и планшеты, что стало одной из причин нехватки полупроводников в мире. Дефицит также усугубили санкции против китайских техкомпаний и закрытие заводов из-за локдауна.
В частности, из-за нехватки чипов, Hyundai объявил о временном закрытии завода в Корее – аналогичные решения ранее приняли Honda Motor Co Ltd и General Motors Co в отношении заводов в Северной Америке.
Мировой дефицит полупроводников сохранится до 2022 года, однако к середине года ситуация может улучшиться на фоне доступности большего объема поставок, прогнозируют в J.P. Morgan.
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Экономическая правда
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