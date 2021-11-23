Нацбанк согласовал программу реструктуризации "Укрэксимбанка"

Укрэксимбанк

Правление Нацбанка согласовало программу реструктуризации АО "Укрэксимбанк", составленную по результатам оценки устойчивости банка по состоянию на 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

"По результатам стресс-тестирования по неблагоприятному макроэкономическому сценарию необходимый уровень норматива достаточности регулятивного капитала (Н2) Укрэксимбанка составил 39,1%, необходимый уровень норматива достаточности основного капитала (Н3) - 37,6%, что потребовало составления Программы капитализации/реструктуризации.

В то же время, запланированные меры по улучшению финансового состояния, фактические события, которые произошли в его деятельности после 1 января 2021 г. (даты оценки устойчивости), и неучет риска инвестирования в государственные ценные бумаги улучшают значение расчетных необходимых значений нормативов капитала и уменьшают их до нормативного уровня. В частности, Н2 снизился до 10%, Н3 – до 7%", - говорится в сообщении.

При рассмотрении программы было учтено, что в течение 2021 года Укрэксимбанк "значительно улучшил операционную эффективность, снизил стоимость фондирования, увеличив чистую процентную маржу и оптимизировал структуру баланса", что, в частности, отразилось в увеличении финансового результата, добавили в банке.

"Мы ожидаем, что амбициозные показатели, заложенные в Стратегию деятельности Укрэксимбанка на 2021-2024, в первом отчетном году после ее принятия будут превзойдены.

По результатам выполнения планов и с учетом рисков изменений внешней среды, банк будет осуществлять необходимые корректировки для дальнейшего обеспечения финансовой устойчивости", - заявил и.о. председателя правления Укрэксимбанка Сергей Ермаков.

Напомним:

11 октября отраненный глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер после скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" написал заявление об увольнении по собственному желанию. Позже в наблюдательном совете сообщили о его увольнении.

Прибыль государственного Укрэксимбанка за первую половину 2021 года составила более 1,1 млрд грн, из них за июнь - 228 млн грн.

В сентябре 2021 года месячная операционная прибыль "Укрэксимбанка" превысила 533 млн грн - это рекордное значение за весь период его деятельности с 1992 года.

Экономическая правда