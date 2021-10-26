Государственный "Укрэксимбанк" получил рекордную прибыль в сентябре

укрэксимбанк

В сентябре 2021 года месячная операционная прибыль "Укрэксимбанка" превысила 533 млн грн - это рекордное значение за весь период его деятельности с 1992 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Результат был обеспечен благодаря начавшемуся в прошлом году процессу системной трансформации банка, структуре его баланса, основательной перестройке бизнес-модели, активной работе с проблемными активами и взвешенному подходу к формированию и контролю операционных расходов", - говорят в банке.

Отмечается, что соотношение операционных расходов к доходам (cost to income ratio) по итогам сентября составило 27%, с начала года - 40%.

Напомним:

11 октября отраненный глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер после скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" написал заявление об увольнении по собственному желанию. Позже в наблюдательном совете сообщили о его увольнении.

Прибыль государственного Укрэксимбанка за первую половину 2021 года составила более 1,1 млрд грн, из них за июнь - 228 млн грн.

Экономическая правда