ФГИ вернул государству 2500 гектаров незаконно изъятой сельхозземли – Сенниченко
Фонд государственного имущества вернул государству более 2,5 тыс. га незаконно изъятой сельскохозяйственной земли.
Об этом во время пресс-конференции заявил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, передает пресс-служба ведомства.
"Мы вернули государству более 2500 гектаров земли. Это земля, ранее незаконно изъята у госкомпаний.
Долгие годы разные дельцы привыкли наживаться на государственном имуществе - но так не будет, мы боремся с этим и уже работаем над возвращением еще 15 тыс гектаров", - сказал он.
Сенниченко добавил, что в сфере управления Фонда госимущества около 700 предприятий, большая часть из которых переданы за последние два года.
"Благодаря реформе в сфере корпоративного управления, компании по сравнению с 2020 годом уплатили втрое больше дивидендов в пользу государства – 800 млн грн, а также увеличили уплату налогов на 800 млн грн – до 8,4 млрд грн", - резюмировал он.
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Напомним:
Минобороны совместно с Минагрополитики возобновило право постоянного пользования 16-ю земельными участками на территории военного городка под Киевом.
Минагрополитики вернуло земли оборонного назначения в нескольких регионах Украины, на которые незаконно были оформлены имущественные права.
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Экономическая правда
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