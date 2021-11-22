ФГИ вернул государству 2500 гектаров незаконно изъятой сельхозземли – Сенниченко

UA.DEPOSITPHOTOS.COM

Фонд государственного имущества вернул государству более 2,5 тыс. га незаконно изъятой сельскохозяйственной земли.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, передает пресс-служба ведомства.

"Мы вернули государству более 2500 гектаров земли. Это земля, ранее незаконно изъята у госкомпаний.

Долгие годы разные дельцы привыкли наживаться на государственном имуществе - но так не будет, мы боремся с этим и уже работаем над возвращением еще 15 тыс гектаров", - сказал он.

Сенниченко добавил, что в сфере управления Фонда госимущества около 700 предприятий, большая часть из которых переданы за последние два года.

"Благодаря реформе в сфере корпоративного управления, компании по сравнению с 2020 годом уплатили втрое больше дивидендов в пользу государства – 800 млн грн, а также увеличили уплату налогов на 800 млн грн – до 8,4 млрд грн", - резюмировал он.

Напомним:

Минобороны совместно с Минагрополитики возобновило право постоянного пользования 16-ю земельными участками на территории военного городка под Киевом.

Минагрополитики вернуло земли оборонного назначения в нескольких регионах Украины, на которые незаконно были оформлены имущественные права.

Больше о рынке земли, цены, сделки и лайфхак читайте в рубрике ЭП "Земельный гид".

Экономическая правда