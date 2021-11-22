Сбербанку разрешили изменить название в Украине до лета 2022 года

getty images

Дочерней компании российского Сбербанка разрешили менять название в Украине до августа 2022 года.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Хозсуда Киева от 11 ноября.

Суд постановил предоставить "дочке" Сбербанку отсрочку на смену названия в Украине на 9 месяцев, до 11 августа 2022 года.

Отмечается, что основанием для такого решения стала необходимость совершения "дочкой" Сбербанка ряда мер по изменению названия, сроки выполнения которых зависят, в частности, от третьих лиц.

Больше времени нужно и учитывая разветвленность сети банка, количество клиентов и держателей карт с обозначением "Сбербанк". Такие карточки подлежат изъятию, в то же время "деятельность по предоставлению банковских и финансовых услуг банку должна быть непрерывной", – отмечает суд.

В ходе судебного процесса Ощадбанк высказывал мнение, что ходатайство о переносе срока безосновательно, а "подсчеты срока исполнения решения суда не заслуживают внимания из-за их несоответствия действительности и надуманности".

Напоминаем:

Российский "Сбербанк" находится в "активном поиске" покупателя украинской "дочки", но заявляет о юридических сложностях.

19 августа 2021 г. Верховный Суд принял окончательное решение об использовании дочкой российского "Сбербанка" этой торговой марки в Украине в пользу Ощадбанка.

"Дочку" российского банка обязали прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине.

Российский "Сбербанк" сменяет название одноименной "дочки" в Украине на "Международный резервный банк".