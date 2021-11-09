Російський "Сбербанк" шукає покупця на українську "дочку"

фото: тасс

Російський "Сбербанк" перебуває в "активному пошуку" покупця українськї "дочки", але заявляє про юридичні складнощі.

Про це заявив голова правління "Сбербанку" Герман Граф, передає "Интерфакс".

"Ми там знаходимося під цілим букетом складних санкцій. Наш банк є дуже привабливим активом в Україні, але ми знаходимося в дуже складній юридичній ситуації, поки ми не знайшли якоїсь прийнятної для себе і, звичайно, для всіх дозвільних інстанцій (їх там багато) угоди.

Але ми намагатимемося шукати, звичайно, варіанти відходу з ринку, тому що ми не бачимо подальших перспектив нашого перебування там", - розповів Граф.

У вересні він заявив, що "Сбербанк" розглядає різні варіанти розвитку подій щодо української "дочки" і не виключає ухвалення рішення щодо неї до початку 2022 року.

Нагадаємо:

19 серпня 2021 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення щодо використання дочкою російського "Сбербанку" цієї торговельної марки в Україні на користь Ощадбанку.

"Дочку" російського банку зобов’язали припинити незаконне використання цієї торговельної марки в Україні.

Російський "Сбербанк" змінює назву однойменної "дочки" в Україні на "Міжнародний резервний банк".