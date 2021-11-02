Минфин продал гособлигаций на 7 миллиардов и поднял ставки

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Министерство финансов привлекло 6,66 млрд грн от продажи облигаций внутреннего госзайма, ставки по некоторым бумагам подняли.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

На аукционе 2 ноября было представлено шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте.

Так, ставки выросли по бумагам со сроком обращения полгода до 10,5% (+80 б.п.), два года до 12,47% (+1 б.п.) и три года до 12,7% (+ 14 б.п.). Не изменилась доходность бумаг сроком на 1 год, 1,5 года и 5 лет.

Наибольший спрос сосредоточен на 6-месячных и 3-летних инструментах, отметили в Минфине.

Напоминаем:

Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. В НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционных рисков.

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 октября Минфин привлек в бюджет 17,2 млрд гривен.

Экономическая правда