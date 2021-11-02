Apple резко сократила производство iPad, чтобы хватило чипов для iPhone 13 – СМИ

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Компания Apple резко сократила производство iPad, чтобы направить большее количество компонентов на выпуск iPhone 13.

Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники.

"Это признак того, что глобальный спад поставок микросхем бьет по компании еще сильнее, чем указывалось ранее", - пишет издание.

По данным источников, производство iPad сократилось на 50% от первоначальных планов Apple за последние два месяца.

Собеседники Nikkei Asia добавили также, что компоненты, предназначенные для более старых iPhone, также переносятся на iPhone 13.

"Модели iPad и iPhone имеют ряд общих компонентов. Это позволяет Apple в определенных случаях перемещать поставки между разными устройствами.

По словам источников, компания ставит приоритет iPhone 13 отчасти потому, что прогнозирует больший спрос на смартфон, чем на iPad, поскольку западные рынки начинают выходить из пандемии коронавируса. На Европу и Америку приходится 66% дохода Apple", - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что пик продаж новых iPhone также приходится на несколько месяцев после выпуска, поэтому обеспечение бесперебойного производства iPhone 13, выпущенного 24 сентября, является главным приоритетом для Apple.

Но спрос на iPad также вырос благодаря распространению дистанционной работы и обучению на фоне пандемии.

По данным IDC, глобальные поставки iPad выросли на 6,7% за год и составили 53,2 млн устройств, обеспечив 32,5% доли мирового рынка, что значительно опережает долю Samsung с 19,1%.

При этом uлобальные поставки планшетов в 2020 году составили 164,1 миллиона единиц, что на 13,6% больше, чем годом ранее.

Издание напоминает, что это не первый случай, когда Apple предпочитает iPhone перед iPad.

В 2020 году компания перераспределила некоторые комплектующие iPad для iPhone 12, чтобы защитить его от ограничений в цепи поставок во время пандемии COVID-19.

На момент публикации новости Apple не ответила на запрос Nikkei Asia о комментарии.

Напомним:

Гендиректор Apple Тим Кук оценил потери корпорации от ограничения поставок из-за нехватки микросхем в 6 млрд долл - выручка Apple не оправдала ожиданий аналитиков Уолл-стрит в отчетном финансовом квартале.

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Экономическая правда