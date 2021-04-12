В Україні запустили можливість торгівлі газом у сховищах

"Українська енергетична біржа" та оператор газосховищ "Укртрансгаз" запустили можливість торгівлі газом у підземних сховищах (ПСГ), наразі вона доступна лише для компаній-резидентів.

Про це йшлося під час презентації на каналі Energy Club.

У торгах на короткострокового ринку газу на біржі можуть брати участь замовники послуг зберігання, які отримали доступ до торгів в установленому порядку. Наразі у процесі акредитації знаходяться 25 компаній.

За словами заступниці біржевого комітету УЕБ Інни Щербиної, газ у ПСГ торгуватиметься у вигляді короткострокових стандартизованих продуктів на Енергетичній торговій платформі у режимі двостороннього зустрічного аукціону (continuous trading).

Після укладання угод їхнє виконання здійснюється за допомогою кліринґової системи біржі, інтеґрованої з системами оператора газосховищ і "Ощадбанку" за ескроу-рахунками. Так, оператор газосховищ виступає гарантом наявності в ПСГ заявленого на торги обсягу газу та забезпечує автоматизацію його передачі від одного учасника торгів до іншого протягом 30 хвилин.

Щербина додала, що напередодні торгів учасники вносять гарантійний внесок – 3% від вартості заявки, а покупці – 100% вартості товару на свій ескроу-рахунок.

За її словами, на другому етапі реалізації домовленостей між "Укртрансгазом" і УЕБ можливість торгівлі газом через платформу пошириться на клієнтів, які зберігають газ в українських ПСГ у режимі "митний склад" та "митний склад + short haul". Таким чином, опція буде доступна для компаній-нерезидентів, які зберігають свій газ в Україні.

Нагадуємо:

Укртрансгаз та Українська енергетична біржа підписали договір про взаємодію, який забезпечить біржовими інструментами замовників, що користуються українськими газосховищами.

Економічна правда