В Україні пройшли перші торги газом зі сховищ

"Укртрансгаз" та Українська енергетична біржа провели перші торги газом з підземних сховищ (ПСГ) через електронну платформу біржі.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансгазу".

Перші угоди вже було виконано, зазначили у компанії. В "Укртрансгазі", яка є оператором газосховищ України, пояснюють, що перенесення процедури в онлайн дозволило скоротити час операцій, збільшити коло учасників та зменшити документообіг.

Запускати торги газом зі сховищ в УЕБ та Укртрансгазі планують у два етапи, це – перший із них. Наразі послуга поширюється лише на розмитнений газ.

Невдовзі, кажуть організатори, вона стане можливою і для газу, що зберігається в ПСГ в режимі "митний склад" та "митний склад+shorthaul". "Відтак доєднатися до торгів зможуть іноземні трейдери, що працюють саме з нерозмитненим газом", – додали в Укртрансгазі.

Нагадуємо:

"Українська енергетична біржа" та оператор газосховищ "Укртрансгаз" запустили можливість торгівлі газом у підземних сховищах (ПСГ), наразі вона доступна лише для компаній-резидентів.

Укртрансгаз та Українська енергетична біржа підписали договір про взаємодію, який забезпечить біржовими інструментами замовників, що користуються українськими газосховищами.

Економічна правда