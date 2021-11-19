НБУ продал на межбанке больше всего валюты за год

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Нацбанк в течение недели 15 – 18 ноября выкупил на межбанке 5 млн долларов, а продал 108 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Весь объем операций по покупке валюты в 5 млн долл. НБУ совершил по единому курсу.

По продаже весь объем также был осуществлен по единому курсу.

Такой объем продажи валюты регулятором является самым большим за 2021 год. На прошлой неделе Нацбанк выкупил 858,3 млн. долларов, что стало рекордом за два года.

Впоследствии в НБУ объяснили причины: прежде всего, избыток валюты на рынке связан с выпуском Укрэнерго еврооблигаций объемом 825 миллионов долларов и экспорт украинских товаров.

В целом с начала года НБУ выкупил на рынке 3,6 млрд. дол., продал 354,6 млн. дол.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд дол., продал 3,89 млрд дол.

Напоминаем:

В течение недели 8 – 12 ноября Нацбанк выкупил на межбанке 858,3 млн долларов, операций по продаже не совершал. Это рекорд за два года

Нацбанк в течение недели 1 – 5 ноября выкупил на межбанке 314,5 млн долларов, однако операций по продаже не совершал.

На межбанке предложение валюты преимущественно превышает спрос, позволяющий НБУ выкупать валюту в резервы. Как объяснили в регуляторе, прежде всего, ревальвация гривны связана с ростом объема украинского экспорта в условиях высоких цен на основные экспортные товары.

Экономическая правда