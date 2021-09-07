"Укрпочта" подписала контракт на строительство сортировочного центра под Киевом

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"Укрпочта" и ООО "Тетра-инвест" подписали контракт по созданию первого логистически-сортировочного центра нового образца - в ближайшее время подрядчик сможет приступить к процессу строительства.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что сортировочный центр будет занимать площадь 9,2 га и будет располагаться на территории индустриального парка в Борисполе.

Завершить все работы планируется до конца 2023 года.

"В пользу проекта играет удачное размещение. Будущий сортировочный центр будет находиться у главных воздушных ворот страны - Международного аэропорта "Борисполь". Сейчас мы работаем над тем, что трансформировать аэропорт в восточноевропейский авиахаб. Также именно здесь проходит обновленная дорога Киев - Харьков с выходом в центральные, восточные и южные регионы.

Это соответствует концепции, по которой сейчас работает министерство - системное, комплексное развитие всех направлений инфраструктуры. Рад, что к этому процессу присоединяется также национальный почтовый оператор", - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как пишет "Интерфакс-Украина", ООО "Тетра-инвест" победило в тендере, с окончательным предложением в 46 млн долл.

По данным портала YouControl, конечным бенефициарным владельцем компании является Цикун Светлана Михайловна.

Компания была зарегистрирована в марте 2021 года, уставный капитал - 1000 грн. В качестве основного вида деятельности указана аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью.

В Мининфраструктуры напомнили, что осенью 2020 года Укрпочта привлекла около 100 млн евро инвестиций от ЕБРР и ЕИБ. Они будут направлены на строительство 7-ми автоматизированных сортировочных центров и перестройку логистической сети с обновлением базы депо.

"Совсем скоро, менее чем через 1.5 года, каждый, кто будет приземляться в аэропорту Борисполь, из окна самолета будет видеть вот этот, первый (за 42 года) автоматизированный сортировочный центр Укрпочты, обрабатывающая более 40 тыс. посылок в час. Это более чем в 10+ раз больше, чем сейчас", - написал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Совсем скоро (скоро, это в этом году), подобные контракты будут подписаны по хабам во Львове, Одессе, Харькове, Днепре, а всего у нас будет 7 хабов и 50+ депо по всей стране", - добавил он.

Напомним:

Ранее "Укрпочта" объявила тендер на строительство автоматизированного сортировочного центра в Киевской области, ожидаемая стоимость проекта - 50 млн долларов.

Экономическая правда