"Укрпочта" подписала соглашение на строительство сортировочного центра под Львовом
"Укрпочта" подписала соглашение о строительстве автоматизированного логистически-сортировочного центра во Львовской области.
Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский.
"Сразу по объявлению о строительстве главного сортировочного центра в Киеве, мы сегодня подписали строительство нашего письма - Львовского Сортировочного Терминала.
Это наше окно в Европу и опорный терминал для западных областей Украины. Максимальная автоматизация, более 40 тыс посылок в час и самые современные технические и экологические решения", - написал он.
Отмечается, что договор подписали с девелоперской компанией ГО-РА. Строительство центра планируется завершить к концу 2023 года.
Сортировочный терминал планируют построить в городе Обухов, у Международного аэропорта Львов имени Даниила Галицкого.
Напомним:
"Укрпочта" и ООО "Тетра-инвест" подписали контракт по созданию первого логистически-сортировочного центра нового образца - в ближайшее время подрядчик сможет приступить к процессу строительства.
Экономическая правда
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