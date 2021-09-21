"Укрпочта" подписала соглашение на строительство сортировочного центра под Львовом

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"Укрпочта" подписала соглашение о строительстве автоматизированного логистически-сортировочного центра во Львовской области.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Сразу по объявлению о строительстве главного сортировочного центра в Киеве, мы сегодня подписали строительство нашего письма - Львовского Сортировочного Терминала.

Это наше окно в Европу и опорный терминал для западных областей Украины. Максимальная автоматизация, более 40 тыс посылок в час и самые современные технические и экологические решения", - написал он.

Отмечается, что договор подписали с девелоперской компанией ГО-РА. Строительство центра планируется завершить к концу 2023 года.

Сортировочный терминал планируют построить в городе Обухов, у Международного аэропорта Львов имени Даниила Галицкого.

Напомним:

"Укрпочта" и ООО "Тетра-инвест" подписали контракт по созданию первого логистически-сортировочного центра нового образца - в ближайшее время подрядчик сможет приступить к процессу строительства.

Экономическая правда