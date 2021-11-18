Рада сняла с рассмотрения в четверг налоговый законопроект №5600
Верховная Рада сняла с рассмотрения в четверг законопроект №5600 (второе чтение) о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Об этом сообщает пресс-служба Рады.
Законопроект сняли с рассмотрения по предложению фракции "Слуга народа". За это решение проголосовали 314 нардепов.
Законпроект стоял в повестке дня на 17 ноября, но был перенесен на четверг, 18 ноября.
Напоминаем:
Ко второму чтению в законопроекте №5600 появились нормы, благодаря которым налоговая нагрузка на добычу железной руды может стать даже меньше, чем до его принятия.
Законопроект №5600 Верховная Рада приняла в первом чтении 1 июля 2021 года. Ко второму чтению депутаты внесли более 11 тысяч поправок - в основном для затягивания рассмотрения документа.
Предварительно второе чтение законопроекту должно было состояться 23 сентября, однако с повестки дня парламента законопроект исключили.
О ключевых изменения законопроекта, которые депутаты внесли ко второму чтению ЭП писала в материале: Новые налоги на недвижимость, сельское хозяйство и сверхприбыли олигархов: что осталось от "антиахметовского" закона после 11 тысяч правок
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua