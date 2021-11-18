Рада сняла с рассмотрения в четверг налоговый законопроект №5600

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Верховная Рада сняла с рассмотрения в четверг законопроект №5600 (второе чтение) о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Законопроект сняли с рассмотрения по предложению фракции "Слуга народа". За это решение проголосовали 314 нардепов.

Законпроект стоял в повестке дня на 17 ноября, но был перенесен на четверг, 18 ноября.

Напоминаем:

Ко второму чтению в законопроекте №5600 появились нормы, благодаря которым налоговая нагрузка на добычу железной руды может стать даже меньше, чем до его принятия.

Законопроект №5600 Верховная Рада приняла в первом чтении 1 июля 2021 года. Ко второму чтению депутаты внесли более 11 тысяч поправок - в основном для затягивания рассмотрения документа.

Предварительно второе чтение законопроекту должно было состояться 23 сентября, однако с повестки дня парламента законопроект исключили.

О ключевых изменения законопроекта, которые депутаты внесли ко второму чтению ЭП писала в материале: Новые налоги на недвижимость, сельское хозяйство и сверхприбыли олигархов: что осталось от "антиахметовского" закона после 11 тысяч правок

Экономическая правда