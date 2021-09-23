"Податковий" 5600 виключили з порядку денного

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Законопроєкт №5600, який передбачає зміни до Податкового кодексу, не розглядатимуть до наступного пленарного тижня.

Про це відомо з засідання Ради.

Нардеп від "Слуг народа" Андрій Мотовиловець поставив на голосування виключення з порядку денного і тижневого порядку денного законопроєкт 5600, "адже отримали підписні листи і заходимо по регламенту в процедуру 119 пункт 1 (щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні – ЕП)".

Також змінили порядок денний на 23 вересня. Замість законопроєкту щодо перерозподілу бюджетних коштів, зокрема, на субсидії, під номером 6052, Рада перейшла до розгляду проекту №6081.

Рішення підтримали 266 нардепів.

Нагадуємо:

Голова Комітету Ради з питань бюджету Юрій Арістов розраховує на розгляд законопроєкту №6052 із поправками до держбюджету-2021 23 вересня, він також планує запропонувати проголосувати його за основу і в цілому.

Економічна правда





